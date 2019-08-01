"Пассажиры вешают туда сумки": в маршрутках Киева появились валидаторы для е-билета

В Киеве в конце июля появились первые маршрутные автобусы с валидаторами для оплаты проезда при помощи электронного билета.

Пока они есть только в двух маршрутках: №550 (ул. Кадетский Гай – просп. Маяковского) и №155 (ст. м. "Почайна" – Кольцевая дорога), однако воспользоваться ими нельзя – система еще не подключена, пишут "Сегодня".

"От устройства толку мало. Написано, что "система закрыта", мигает зелеными огоньками. Некоторые пассажиры вешают на валидаторы сумки и кульки", – рассказал пассажир.

Валидаторы в маршрутках Сегодня

Валидаторы в маршрутках Сегодня

Запустить их в работу планируют после того, как валидаторы поставят во всех автобусах маршрута.

Уже рабочие валидаторы установлены в автобусах на маршруте №117 (м. "Левобережная" – Русановские сады), сообщили OBOZREVATEL очевидцы.

Как писал OBOZREVATEL, с 31 октября в метро нельзя будет расплатиться одноразовыми жетонами. Вместо них нужно будет использовать QR-код, единый электронный билет, пополняемый онлайн, или "зеленую" карту, которую, однако, тоже планируют вывести из оборота.

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