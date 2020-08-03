Партия Порошенко лидирует на выборах в Киевсовет, позади – "Слуга народа" и "Удар" – опрос

Кияни 12:09, 3.08.2020 Обновлено: 12:25, 3.08.2020

В рейтинге предпочтений киевлян на выборах в Киевсовет лидирует партия "Европейская солидарность", за ней следует "Слуга народа", далее – "Удар".

Такие данные исследования обнародовала Социологическая группа Рейтинг. Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее время, за партию Порошенко проголосовали бы 19,8% тех, кто намерен голосовать и определился. Как показывает динамика электоральной поддержки, с декабря 2019 года "Европейская солидарность" в Киеве нарастила поддержку более чем вдвое.

В то же время, показатели президентской партии "Слуга народа" продолжают снижаться, за нее в Киевсовет готовы проголосовать 19,3% опрошенных. С декабря 2019 партия Зеленского в Киеве потеряла более 10% голосов.

Партию "Удар" готовы поддержать 17,1% тех, кто намерен голосовать и определился. "Оппозиционная платформа – за жизнь" 8%, ВО "Батьківщина" – 5,7%, Партия Шария – 5%, "Голос" – 4,6%.

Напомним, партия "Европейская солидарность" также является лидером электоральных предпочтений киевлян на парламентских выборах. Партия Порошенко также лидирует в социологических опросах на Львовщине.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2% Сроки проведения: 26-27 июля 2020 года. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

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