Парасюк о возможной победе Верещук на выборах: прос*ала Раву-Русскую – прос*ет и Киев

Парасюк заявил, что Верещук "прос*ет Киев" в случае победы на выборах.

Бывший народный депутат Владимир Парасюк считает, что кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук недостойна баллотироваться на этот пост.

Как заявил он в интервью "Апострофу", у таких людей, как Верещук, нет принципов.

"Она не является некой самостоятельной политической фигурой. Ее кто-то где-то всегда продвигает и она всегда за кем-то идет. Я считаю, что глава города должен быть независимой персоной, по крайней мере, в принятии общих решений. Этот человек этого делать не будет", – отметил Парасюк.

По его словам, на посту мэра города Рава-Русская Львовской области Верещук совершала преступления.

"Например, был вопрос фальсификации решения в Раве-Русской по выдаче земли. Не хватало одного голоса и она дописала, что он есть. Затем они нанимали фирмы, которые разрабатывали документацию, а цену, которую платило государство и люди, превышали в разы. То есть речь идет о том, что кто-то кому-то, наверное, откаты носил", – подчеркнул экс-нардеп.

Также он добавил, что Верещук просто сбежала с должности мэра Равы-Русской.

"Надо изменить ее лозунг: "Прос*ала Раву-Русскую – прос*ет и Киев", "Сбежала из Равы-Русской – сбежит и из Киева", – сказал Парасюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Верещук просила власти Украины разобраться в ситуации с "бездоказательными" обвинениями со стороны Парасюка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал