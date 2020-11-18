Пандемия коронавируса: в Киеве решили увеличить количество тестирований

В Киеве увеличивают количество тестирований на выявление коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отметив, что показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет на сегодня более 395 тестов на 100 000 жителей.

В целом, по словам мэра, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 206 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – сделали почти 74 000 тестов.

"Исследуют образцы также в частных и государственных клиниках Киева. Продолжают работать в столице и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. Только за минувшие сутки бригады отобрали 1628 образцов", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев стал лидером по заражению COVID-19 в Украине, заболело более 1 тыс.