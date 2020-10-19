Пальчевский рассказал, почему Киев тонет из-за дождей

Глеб Иванов Кияни 19:40, 19.10.2020

Известный политик и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский считает, что власть просто ворует деньги на ливневые канализации.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте политика.

"Знаете, почему в Киеве вечные потопы? Потому что 6 лет никто не занимается ливневой канализацией. Все они выведены, и никто за них не отвечает. Власти этим не занимается, деньги они получают, а мы не можем нормально добраться на работу. Коротко говоря с этим надо кончать. А из болота время выходить", – отметил Пальчевский.

Напомним, ранее политик записал видео в одном их киевских дворов, где местные жители после дождя не могут нормально добраться на работу.

Недавно у Пальчевский рассказали, как собираются спасать значимые места Киева.

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