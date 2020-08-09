Пальчевский назвал издевательством над людьми отсутствие новых станций метро

Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский выразил возмущение отсутствием новых станций метро в Киеве за последние 5 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Как можно доверять людям, которые за 5 лет не построили метро и не закончили строить мост? Это гражданская измена. Кто мешал сегодняшнему руководству достроить мост? Никто, кроме жадности. Постройте хотя бы три станции метро. Постройте хоть одну больницу. А то лавочки красят. Я уже предлагал запретить власти за последние три месяца перед выборами демонстрировать бурную деятельность и пускать пыль в глаза", - сказал Андрей Пальчевский.

Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" отметил, что на Троещину очень сложно добираться и там необходимо построить метро.

"Необходимо построить метро на Троещину... Необходимо достроить кольцевую дорогу в Киеве. Технологии, по которым она строится, 20-30 летней давности. Для работ нужно привлекать не только украинских специалистов, но и западных", - отметил Пальчевский.

Он также добавил, что мечтает об обеспечении столицы ночным электрическим транспортом. "Моя мечта – электрический транспорт в Киеве, особенно ночной", - резюмировал политик.