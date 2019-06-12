Яд из Роси попадет в Днепр? Прояснилась ситуация с водой в Киеве

Начальник Главного управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан призвал жителей столицы не беспокоиться в связи с химикатами, которые попали в речку Рось.

По состоянию на 12 июня в водных объектах Киева не наблюдается отклонений по химическим показателям, сообщил Рубан в эфире ObozTV. Кроме того, как известно, Рось впадает в Днепр ниже по течению от Киева, поэтому поводы для паники отсутствуют в принципе.

Беспокойство у многих киевлян вызвал тот факт, что в Белой Церкви, расположенной всего в 80 км к югу от Киева, из-за загрязнения Роси отключали водоснабжение (после получения результатов анализов оно было восстановлено).

"Киевлянам не нужно волноваться. Вода в речках Киева отвечает требованиям законодательства", – подчеркнул Рубан.

Он напомнил, что состояние открытых водоемов и пляжей столицы постоянно мониторит Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины.

По его словам, на прошлой и на этой неделе в отобранных пробах не было превышений по химическим и бактериологическим показателям.

Напомним, что в самой реке Рось по состоянию на 12 июня также не обнаружили существенного превышения концентрации вредных веществ. Однако в Государственной экологической инспекции пока не советуют использовать воду из Роси для питья и бытовых нужд.

Обращаем внимание, что Рось впадает в Днепр гораздо ниже по течению от Киева, между Каневом и Черкассами.

Как писал OBOZREVATEL:

9 июня возле села Збаржевка Винницкой области машина с химически-опасными веществами перевернулась в речку Фосы – приток реки Рось.

В воду попали ядохимикаты, украденные с двух фермерских хозяйств.

Из-за загрязнения реки в городах Белая Церковь и Умань Киевской области перекрыли центральное водоснабжение. Позже стало известно, что среди препаратов не было инсектицидов, которые представляют особую опасность. Анализы показали, что вредные вещества не превысили допустимую норму, поэтому вечером 10 июня водоснабжение было восстановлено.

Жителям Белоцерковского района запретили купаться, делать забор воды из реки Рось, ловить рыбу и поить животных.

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