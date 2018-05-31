Отлетел на 100 метров: В Киеве произошло ДТП с ребенком-велосипедистом

В Киеве на Позняках на проспекте Григоренко Volkswagen сбил ребенка-велосипедиста.
Как сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, ребенок в критическом состоянии был срочно госпитализирован.
"На Григоренко возле ТРЦ "Новус" сопровождающая какую-то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100", - написал он.
По словам Антонова, полиция не оформляет протокол, из-за чего люди окружили место ДТП и никому не дают его покинуть, поскольку "могут замять это дело, у виновника куча корочек государственных органов".
По информации "Украинской правды", у 13-летнего ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом дети попали в смертельное ДТП.
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