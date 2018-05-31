УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Отлетел на 100 метров: В Киеве произошло ДТП с ребенком-велосипедистом

649Читать новость на украинском

В Киеве на Позняках на проспекте Григоренко Volkswagen сбил ребенка-велосипедиста.

Как сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, ребенок в критическом состоянии был срочно госпитализирован.

"На Григоренко возле ТРЦ "Новус" сопровождающая какую-то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100", - написал он.

Новости
Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси: появились новые подробности

По словам Антонова, полиция не оформляет протокол, из-за чего люди окружили место ДТП и никому не дают его покинуть, поскольку "могут замять это дело, у виновника куча корочек государственных органов".

По информации "Украинской правды", у 13-летнего ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом дети попали в смертельное ДТП.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги