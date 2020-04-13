Открыл стрельбу на дороге: в Киеве задержали работника агрохолдинга МХП Косюка

В Киеве задержали консультанта по безопасности агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит Юрию Косюку, Виталия Бездетного. Он начал стрельбу по авто, которое якобы "подрезало" его.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Инцидент произошел около 8 часов вечера 11 апреля на Броварском проспекте. Бездетный, двигаясь на собственном Range Rover увидел как, по его мнению, водитель BMW при перестроении не предоставил ему преимущество в движении прямо.

Бездетный догнал авто, сделал выстрел в окно и уехал в неизвестном направлении. Прибывшие на место ЧП правоохранители заметили на стекле окна передней дверцы с правой стороны круглое отверстие и трещины. К счастью, водитель не пострадал. В тот же день Бездетный был задержан.

Виталий Бездетный Антон Геращенко \ Facebook

По информации источников OBOZREVATEL, в 2014 году Бездетный работал телохранителем Косюка. Сейчас же, де-факто решает земельные вопросы в пользу миллиардера. Как рассказали источники в МХП, Бездетного называют "Кен". В частности, из-за того, что он считает себя метросексуалом и "особенным человеком". Кроме того, чрезмерное внимание уделяет своей внешности.

В 2017 году Бездетный совершил покушение на убийство своей бывшей жены. Тогда женщина рассказывала, что он преследовал ее почти полгода. Бездетный стрелял по окнам ее квартиры и угрожал.

Кроме того, в прошлом году Бездетный уже стрелял в другого водителя, но до сих пор не понес за это наказание.

"Во время проведения обыска автомобиля марки Range Rover работниками полиции изъято: предмет, похожий на пистолет, 13 предметов, похожих на патроны, 1 предмет, похожий на патрон 9 мм, раскладной металлический предмет, похожий на телескопическую палку, предмет, похожий на нож и предмет, похожий на гвинтовку №16-Р6307", – отметил Геращенко.

Сейчас Бездетному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.

"Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажитесь, что его выстрел мог быть смертельным, то обвинения может быть переквалифицировано на статью 115 – покушение на умышленное убийство", – добавил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.