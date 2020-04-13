Открыл стрельбу на дороге: в Киеве задержали работника агрохолдинга МХП Косюка

В Киеве задержали консультанта по безопасности агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит Юрию Косюку, Виталия Бездетного. Он начал стрельбу по авто, которое якобы "подрезало" его.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Инцидент произошел около 8 часов вечера 11 апреля на Броварском проспекте. По словам Геращенко, Бездетный, двигаясь на собственном Range Rover по Набережному шоссе увидел как, по его мнению, водитель BMW при перестроении не предоставил ему преимущество в движении прямо.

Бездетный догнал авто, сделал выстрел в окно и уехал в неизвестном направлении. Прибывшие на место ЧП правоохранители заметили на стекле окна передней дверцы с правой стороны круглое отверстие и трещины. К счастью, водитель не пострадал. В тот же день Бездетный был задержан.

Виталий Бездетный Антон Геращенко \ Facebook

"Во время проведения обыска автомобиля марки "Range Rover" работниками полиции изъято: предмет, похожий на пистолет, 13 предметов похожих на патроны, 1 предмет похожий на патрон 9 мм, раскладной металлический предмет, похожий на телескопическую палку (дубинку), предмет похожий на нож, предмет, похожий на гвинтовку №16-Р6307", – отметил Геращенко.

Сейчас Бездетному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.

"Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажитесь, что его выстрел мог быть смертельным, то обвинения может быть переквалифицировано на статью 115 – покушение на умышленное убийство", – добавил замминистра.

Он отметил, что в прошлом году подозреваемый уже стрелял в другого водителя, но до сих пор не понес за это наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

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