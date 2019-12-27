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27 декабря • обновлено в 15:53
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Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

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Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.

Как сообщается на сайте мэра, по традиции, Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под пролетными строениями конструкции, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики.

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции, ее загрузили. Проверка состоялась в два этапа: динамической нагрузки и статической нагрузки", – сказал Кличко.

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, которые зафиксировала техника.

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

"И при условии соответствия всех норм и требований, согласно выводам экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – подчеркнул Виталий Кличко.

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Кличко собрали главные факты о Шулявском мосте.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Шо, опять ? Ничего личного Виталий, но опыт показывает, что тебе лучше не связываться с мостами.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Медовара пригласили?
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