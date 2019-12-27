Откроется на днях: Кличко испытал Шулявский мост

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.

Как сообщается на сайте мэра, по традиции, Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под пролетными строениями конструкции, когда начались испытания и на путепровод заехали грузовики.

kiev.klichko.org

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции, ее загрузили. Проверка состоялась в два этапа: динамической нагрузки и статической нагрузки", – сказал Кличко.

kiev.klichko.org

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

kiev.klichko.org

Специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста тем показателям, которые зафиксировала техника.

kiev.klichko.org

"И при условии соответствия всех норм и требований, согласно выводам экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", – подчеркнул Виталий Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Кличко собрали главные факты о Шулявском мосте.

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