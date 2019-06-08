Отец поставил на подоконник: под Киевом малыш выпал из окна восьмого этажа

В селе Петропавловская Борщаговка (Киево-Святошинский район) двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Как выяснилось, отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз.

На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.

Окно, из которого выпал малыш

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты, работники ювенальной превенции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Отцу грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе из окна второго этажа выпал малыш возрастом 1,4 года, который облокотился на москитную сетку.

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