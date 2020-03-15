"От вирусов и гриппа": в Киеве бесплатно раздавали марлевые маски

В Святошинском районе Киева народный депутат от "Слуги народа" раздавал горожанам марлевые маски, которые могут защитить от гриппа или простуды.

Случайным свидетелем "акции" стал журналист OBOZREVATEL, который и решил сделать несколько видео. Как оказалось, маски раздавал местный нардеп Николай Тищенко.

По его словам, он решил помочь гражданам с марлевыми масками, которые сейчас купить в магазинах и аптеках достаточно дорого. "Я вышел без камер, просто захотел раздать людям маски, поговорить с ними. Часто так делаю на самом деле, иногда могу об этом написать в своих социальных сетях, а иногда и вовсе никому не говорю", – пояснил Тищенко.

Он также пояснил, что за час раздал несколько десятков масок, поговорил с людьми и поделился советами, как не заболеть гриппом.

"Сейчас на слуху у всех коронавирус. Логично, что полностью обезопасить себе невозможно, но есть дельные советы. Вот я придерживаюсь элементарных правил гигиены, мою руки, периодически полоскаю рот, не хожу на митинги или акции. Надеюсь, что сейчас потеплеет и заболеваемость пойдет на спад", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев не планируют закрывать на въезд и выезд в случае выявления в городе хотя бы одного больного коронавирусом COVID-2019.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram