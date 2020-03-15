Главная Новости
15 марта • обновлено в 14:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"От вирусов и гриппа": в Киеве бесплатно раздавали марлевые маски

1.4т
Читать материал на украинском

В Святошинском районе Киева народный депутат от "Слуги народа" раздавал горожанам марлевые маски, которые могут защитить от гриппа или простуды.

Случайным свидетелем "акции" стал журналист OBOZREVATEL, который и решил сделать несколько видео. Как оказалось, маски раздавал местный нардеп Николай Тищенко.

По его словам, он решил помочь гражданам с марлевыми масками, которые сейчас купить в магазинах и аптеках достаточно дорого. "Я вышел без камер, просто захотел раздать людям маски, поговорить с ними. Часто так делаю на самом деле, иногда могу об этом написать в своих социальных сетях, а иногда и вовсе никому не говорю", – пояснил Тищенко.

Он также пояснил, что за час раздал несколько десятков масок, поговорил с людьми и поделился советами, как не заболеть гриппом.

"Сейчас на слуху у всех коронавирус. Логично, что полностью обезопасить себе невозможно, но есть дельные советы. Вот я придерживаюсь элементарных правил гигиены, мою руки, периодически полоскаю рот, не хожу на митинги или акции. Надеюсь, что сейчас потеплеет и заболеваемость пойдет на спад", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев не планируют закрывать на въезд и выезд в случае выявления в городе хотя бы одного больного коронавирусом COVID-2019.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
3
Смешно
1
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну что за идиоты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Хто же контактирование с потенциально возможными заражённым. Рагули, смысл карантина в ограничении социальной активности
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya, вы реально т*пые, вы делаете всё в точности наоборот. Надо избегать других возможных носителей, а не подходить к ним. Вы ид*оты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги