От коронавируса умер депутат, который баллотировался на пост мэра Броваров

Депутат Броварского городского совета, директор Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Валерий Иваненко 1 декабря умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил его сын, депутат Киевского облсовета Олег Иваненко на странице в Facebook.

"В Институте сердца после 25 дней противостояния с Covid-19, сражаясь до последнего, папа ушел из жизни", – написал он.

Отметим, на местных выборах 2020 года Иваненко баллотировался на пост мэра Броваров.

Валерий Иваненко

Что о нем известно

Иваненко родился в 1955 году. Окончил Киевский механико-металлургический техникум. Впоследствии получил диплом в Открытом международном университете развития человека "Украина" по специальности учет и аудит.

Депутат Броварского городского совета от партии "Европейская Солидарность".

Работал директором городского центра комплексной реабилитации детей-инвалидов. Заместитель гендиректора автотранспортного предприятия "Инватранс".

Как сообщал OBOZREVATEL: