От коронавируса умер депутат, который баллотировался на пост мэра Броваров
Депутат Броварского городского совета, директор Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Валерий Иваненко 1 декабря умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщил его сын, депутат Киевского облсовета Олег Иваненко на странице в Facebook.
"В Институте сердца после 25 дней противостояния с Covid-19, сражаясь до последнего, папа ушел из жизни", – написал он.
Отметим, на местных выборах 2020 года Иваненко баллотировался на пост мэра Броваров.
Что о нем известно
Иваненко родился в 1955 году. Окончил Киевский механико-металлургический техникум. Впоследствии получил диплом в Открытом международном университете развития человека "Украина" по специальности учет и аудит.
Депутат Броварского городского совета от партии "Европейская Солидарность".
Работал директором городского центра комплексной реабилитации детей-инвалидов. Заместитель гендиректора автотранспортного предприятия "Инватранс".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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