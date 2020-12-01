От коронавируса умер депутат, который баллотировался на пост мэра Броваров

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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От коронавируса умер депутат, который баллотировался на пост мэра Броваров

Депутат Броварского городского совета, директор Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Валерий Иваненко 1 декабря умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил его сын, депутат Киевского облсовета Олег Иваненко на странице в Facebook.

"В Институте сердца после 25 дней противостояния с Covid-19, сражаясь до последнего, папа ушел из жизни", – написал он.

Отметим, на местных выборах 2020 года Иваненко баллотировался на пост мэра Броваров.

Валерий Иваненко
Что о нем известно

Иваненко родился в 1955 году. Окончил Киевский механико-металлургический техникум. Впоследствии получил диплом в Открытом международном университете развития человека "Украина" по специальности учет и аудит.

Депутат Броварского городского совета от партии "Европейская Солидарность".

Работал директором городского центра комплексной реабилитации детей-инвалидов. Заместитель гендиректора автотранспортного предприятия "Инватранс".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За 30 ноября коронавирусом в Киеве заразились 1 799 человек. В Киевской области зафиксировали 841 нового зараженного.

  • Всего в столице инфицированы уже 72 277 человек, в области – 38 528 больных.

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