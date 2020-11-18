Остановят ли метро в Киеве: в мэрии дали объяснения

Татьяна Гайжевская Кияни 11:47, 18.11.2020 Обновлено: 13:11, 18.11.2020

Городская власть Киева не планирует вводить карантинные ограничения, касающиеся работы наземного общественного транспорта и метро.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. По его словам, столичные власти сегодня четко придерживаются тематического постановления правительства.

"Город не будет принимать никаких решений относительно ограничений транспорта, если постановлением Кабинета министров не будут введены какие-то дополнительные ограничения. На сегодня мы только выполняем постановление правительства", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL, город Киев неизменно лидирует среди других городов Украины по показателю заболеваемости коронавирусом. Так, 17 и 18 ноября в столице было зафиксировано 1143 и 1213 новых случаев заражения COVID-19.

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