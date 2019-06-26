Организаторы "КиевПрайда" рассказали, как в Украине выросла поддержка ЛГБТ

За шесть лет проведения в Киеве Марша равенства число его участников выросло от 80 человек до 8 тысяч.

Об этом рассказали в эфире ObozTV правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина и директор "КиевПрайд-2019" Руслана Панухник, комментируя акцию.

"Если сравнивать с первыми маршами равенства, то в этом году было в 100 раз больше участников, чем в 2013 году. В 2013 году было 80 человек, принявших участие в Марше равенства. Уровень поддержки, количество людей, которые выходят поддержать права человека и поддержать ЛГБТ-сообщество, с каждым годом растет. В прошлом году было 5 тысяч", – рассказала Руслана Панухник.

Также она отметила, что число полицейских на таких акциях с каждым годом уменьшается: "Мы можем сравнивать с 2016 годом. В 2016 году впервые, когда мы проводили Марш равенства в центре на улице Владимирской, было 6 тысяч правоохранителей, которые охраняли 1,5 тысячи участников и участниц. В этом году изменилась пропорция. В прошлом году было, например, 2,5 тысячи правоохранителей на 5 тысяч участников и участниц, в этом году полиция говорит о тысяче".

София Лапина подчеркнула, что это "очень яркая тенденция".

"Поддержки становится намного больше. Наши оппоненты устают. Никому не захочется несколько лет подряд приходить на неуспешные акции", – отметила правозащитница.

Как сообщал OBOZREVATEL, противники марша ЛГБТ, который проходил в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями. Для этого злоумышленники разобрали четыре биотуалета и наполнили их содержимым 200 презервативов. Затем они были задержаны полицией.

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