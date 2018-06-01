"Готова ли столица к войне?" Киевляне поразили своими ответами

Киевляне время от времени не только задумываются о возможности вторжения в родной город, а и собирают "тревожные чемоданчики". Есть также и те, кто ни разу всерьез не рассматривал возможность войны и надеется, что она никогда к ним не придет.

О том, готовы ли киевляне к боевым действиям и смогут ли они в случае беды помочь другу другу, журналисты ОBOZ.TV спрашивали на улицах столицы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я задумывался над этим несколько раз. Я даже собирал себе "тревожный чемоданчик", если вдруг придет война", ― ответил на вопрос журналистов парень.

"Я никогда не задумывалась о боевых действиях в Киеве. А вот первую медицинскую помощь, в случае чего, оказать смогу", ― поведала в комментарии одна из опрошенных.

Также большинство киевлян отметило, что в первую очередь будут действовать по обстоятельствам, а не так, как порекомендует власть. Однако есть и те, кто готов всецело довериться ее советам.

Как писал OBOZREVATEL, 60% опрошенных читателей считают, что после покушения на Бабченко нужно ввести визовый режим с Россией.