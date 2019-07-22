"Они поджидали Юру": всплыли подробности зверского убийства под Киевом

Подозреваемые в убийстве парня в Славутиче Киевской области являются известными в городе криминальными личностями.

Об этом OBOZREVATEL сообщили друзья погибшего – Юрия Булата. Подробнее – в нашем материале.

По словам друзей, Булат не является журналистом, как об этом изначально сообщили в соцсетях и в СМИ. Молодой человек – военный, однако последнее время занимал должность директора в одной из компаний по переработке бумажных отходов.

Юрий Булат Соцсети

В Славутич Юрий приехал проголосовать на выборах.

"В ночь на воскресенье, 21 июля, Юрка вместе с друзьями находился в одном из баров. На видео, снятое камерой наблюдения, которое мы просматривали, видно, как к нему подошел какой-то мужчина. После короткого разговора он начал бить Юру", – рассказала нам знакомая погибшего, попросившая не называть ее имя.

По словам наших собеседников, их товарища провоцировали выйти на улицу, но он с друзьями не повелся на провокацию.

"Около пяти утра заведение закрылось и компания вышла из бара. Там Юрку уже поджидали как минимум три человека. Завязалась драка. Все произошло очень быстро. В конце драки двое из тех уродов, иначе их не назовешь, держали Юру за руки, а третий нанес единственный смертельный удар", – рассказали друзья погибшего.

У одного из задержанных полицейские изъяли нож

В пресс-службе полиции Киевщины сообщили, что в течение нескольких часов правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и место пребывания человека, который нанес смертельное ножевое ранение. Но перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов", – сообщили в ведомстве.

Убийство произошло в Славутиче Киевской области

Меж тем друзья погибшего отмечают, что в течение воскресенья, подозреваемых в убийстве по неизвестным им причинам якобы дважды отпускали и снова задерживали.

Также друзьям Булатова называют имена вероятных злоумышленников. "Удар наносил Евгений С., а Дмитрий Р. и Армен Х. держали Юру за руки. Эти люди – известные в Славутиче криминальные личности. По слухам, они распространяют наркотиками и промышляют рэкетом", – рассказали наши собеседники.

На сегодняшний день уголовное производство открыто по статье 115 ч. 2 п.7 УК "умышленное убийство". Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. В полиции отмечают, что в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Легковой автомобиль, в котором находились люди, на трассе столкнулся с грузовиком, водитель которого предварительно нарушил правила поворота.

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