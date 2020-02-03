В Киеве на презентации "Доступные кредиты 5-7-9%" премьер-министра Украины Алексея Гончарука в КВЦ "Парковый" произошла потасовка между представителем СМИ и охраной чиновника.

Последнюю журналист обвинил в жесткой попытке препятствовать его работе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!" – выпалил разъяренный представитель медиа.

Журналист сцепился с охраной Гончарука Telegram-канал PavlovskyNews

Как рассказал сам журналист Сергей Медяник, он попытался задать вопрос Гончаруку, однако охрана премьера не дала этого ему сделать.

Говоря о конфликте, он заявил, что один из охранников напал на него первым. При этом добавил, что еще раз его ударит, если это продолжится, а также попросил вызвать полицию.

"Хотел задать вопрос… Я далеко сидел. Так начала охрана… Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину..." – объяснил ситуацию журналист.

Журналист сцепился с охраной Гончарука Telegram-канал PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попытался избить посетителя ресторана в Киеве. По некоторым данным, он является ветераном АТО.

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