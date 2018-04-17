"Огромные отряды": журналист раскрыл схему беспредела ромов в Киеве

Ромы в Киеве грабят людей по отработанной схеме с использованием детей.

А на их проживание на центральном железнодорожном вокзале столицы полиция не обращает внимания. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил журналист Богдан Буткевич.

"А сейчас будет очень злобный пост. Злобный по поводу ромов. Которые просто-таки заполонили Киев последние несколько недель. И абсолютной бездеятельности полиции. Итак, что мы имеем, если без эмоций? По меньшей мере несколько сотен (а я думаю, не меньше тысячи) представителей этой экзотической народности вдруг приехали в столицу. Скорее всего - традиционно из Закарпатья. И начали с того, что полностью оккупировали центральный жд/вокзал", – написал Буткевич.

Ромы в Киеве Іван Пишта / Facebook

Он подчеркнул, что происходящее трудно описать культурными словами. Ведь на вокзале устроили табор несколько сотен ромов, которые нагло себя ведут, грабят людей и спят в залах ожидания.

"О таких мелочах как вонь, антисанитария, шок для тех, кто приезжает в столицу Украины, я даже говорить не буду. Если что был на вокзале в субботу вечером. Смотрел на это все в течение не менее часа. Ни одного полицейского не увидел. Ни одного. Отвечаю за свои слова. Ситуация не изменилась никак и к данному моменту", – подчеркнул журналист.

Он уточнил, что ромы находятся не только на вокзале, разъезжаясь оттуда "на промысел во все точки Киева".

"Буквально и только за сегодня видел огромные отряды на Крещатике, на Дарницкой площади, на метро "Университет", на Севастопольской площади. Это только то, что я собственными глазами наблюдал. Касательно их действий тактики - она ​​крайне проста. Работают группами по 5-6 человек через каждые 150-200 метров. Карманные кражи, мошенничество, мелкий гоп-стоп, попрошайничество - весь традиционный набор. Единственное, что удивляет этот раз, так это то, что очень много маленьких детей. Обычно приезжают молодые мужчины и женщины среднего возраста. Но пока смотрел лично очень много, повторюсь, детей. Которые прекрасно взаимодействуют со взрослыми", – подчеркнул он.

Ромы в Киеве Іван Пишта / Facebook

Буткевич добавил, что на вокзале они начинают очень активно "играть" у эскалаторов, где люди едут с сумками в "резиночки". После этого, врезаются в пассажиров и либо сами извлекают из карманов, или провоцируют давку / конфликт.

"Где уже работают взрослые. Собственно, ничего супернового, и все же. Знаю уже несколько знакомых, которые были ограблены. В полицию не обращались, потому что смысла в таких случаях - ноль. Что, кто-то целый лагерь арестует? Уважаемый господин Шкиряк (Зорян Шкиряк). Конечно, не факт, что такой серьезной и озабоченной важными государственными делами человеку как вы, стоит обращать свое внимание на, по вашим словам, человека, который "несет чушь". Но, может, наша замечательная Национальная полиция Украина наконец-то обратит внимание на сабж? Ведь, кажется, как-то этот криминальный хаос не слишком вписывается в красивую картинку полного покоя и порядка на улицах столицы", – обратился Буткевич.

Он также уточнил, что не имеет предубеждений относительно ромов.

Ромы в Киеве Іван Пишта / Facebook

"Проблема в том, что эта народность сделала частью своего культурного кода асоциальный и, во многом, откровенно криминальный образ жизни. Который весь Киев в очередной раз смотрит последние недели. Уже представляю ответ со стороны полиции. Мол, нет обращений граждан - нет оснований для действий. "Нет тела – нет дела" (с) Ок, считайте этот пост обращением. Надо - завтра еще в эфире об этом расскажу, не вопрос", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в сети показали снимки того, как ромы спят прямо на полу на вокзале. Кроме того, они устроили беспредел в киевском метро, прорываясь через турнекет.