Огромная очередь в ночной клуб Киева в разгар COVID-19 возмутила украинцев. Видео

Кияни 17:43, 13.06.2020

В пятницу, 12 июня, ночные клубы Киева работали, несмотря на рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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Пользователь Facebook Алла Железняк опубликовала видео огромной очереди возле одного из столичных клубов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ночные клубы Киева переполнены
Иллюстрация

"Это вчера в Киеве. Беда и коронавирус распространяется только в ресторанах и кафе. А здесь все безопасно и прекрасно", – написала она.

Возмущение женщины нашло поддержку в комментариях.

"Шок", "При том, что каждый день статистика 100+, то при такой картинке мы скоро нагоним тысячи уже" – пишут в сети.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за минувшие сутки.

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Кияни

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