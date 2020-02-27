Офис компании "Центрэнерго" по улице Казацкой в Киеве после замены руководства заблокировали неизвестные, которых связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Вход в здание перекрыли при помощи автомобилей.

Сразу после назначения новых руководителей старые менеджеры, лояльные к Коломойскому, якобы пропали. Возле офиса же заметили несколько десятков вооруженных людей в камуфляже, вероятно, из охранной фирмы Коломойского. Отмечается, что мужчины зашли внутрь и, забрав необходимую документацию, уехали.

Офис "Центрэнерго" заблокировали люди, связанные с Коломойским

Отметим, о смене начальства стало известно 26 февраля. "Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые фактически являются госкомпаниями", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Новым директором "Центрэнерго" стал Александр Корчинский, который в прошлом возглавлял компанию "Укртеплоэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании.

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