Офис президента взяли под усиленную охрану полиции

Правоохранители в Киеве взяли под усиленную охрану здание Офиса президента Украины, однако заявили, что не будут ограничивать доступ граждан к нему.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook. Там отметили, что правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

"Перед Офисом президента оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен" , – отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу, 12 декабря, под зданием ОП активисты устроили акцию протеста, приуроченную к годовщине задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Активисты решили "похоронить правосудие" и принесли под здание гроб.

Полиция Киева / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты провели акцию "Дезинфекция Банковой" под зданием Офиса президента.