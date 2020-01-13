Люди кричали от боли: посетительница Ocean Plaza рассказала о хаосе внутри

Киевлянка, которая стала очевидицей жуткого потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, рассказала об увиденном.

ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января. Подробностями Елена Сердюк-Слушаенко поделилась на своей странице в Facebook.

"Оригинально мог для меня сегодня окончиться Старый Новый год. Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка-продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но так как она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали", – написала женщина.

Посетительница Ocean Plaza рассказала о хаосе Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

Посетительница Ocean Plaza рассказала о хаосе Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

Посетительница Ocean Plaza рассказала о хаосе Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

По ее наблюдениям, охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды. "Я упрашивала ребят с рациями, чтобы поскорее заблокировали лифты, т.к. сама минуту назад на одном из них поднималась. Ну, один при мне отключили с помощью перевернутой урны, об остальных не знаю... До "Ашана" в тот момент вода еще не добралась, но это дело времени. Никто не спешил обесточивать помещения, в общем, не дай Бог в нашем государстве ЧП", – добавила она.

В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

"Народ воспринимал все происходящее как бесплатный аттракцион. О том, что может произойти короткое замыкание и многим "капец", никто не думал", – отметила киевлянка.

В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza Facebook Елены Сердюк-Слушаенко

Другая посетительница Виктория Губская написала, что находилась в момент прорыва на выходе из гипермаркета "Ашан" уже на улице. "В это время поток горячей воды хлынул вниз и сносил все пластмассовые предохранители на дороге. Мне и другим людям помог охранник спастись от потока воды, перенес тележку с продуктами в безопасное место и предупредил, что это кипяток и надо перейти в паркинг. Из-за паники не успела его поблагодарить", – поделилась она.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza произошел в результате прорыва теплосети на улице Антоновича, 174.

Спасатели рассказали жуткие подробности ЧП – людей с ожогами выносили на руках.

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