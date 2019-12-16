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16 декабря • обновлено в 17:15
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"Живу на деньги от наркотиков!" Мухарский гневно ответил на обыски

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Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), в квартире которого провели обыски в рамках расследования возможного сбыта наркотиков, отреагировал на действия полиции.

Своей позицией шоумен поделился на странице в Facebook, заявив, что это ударило по его репутации.

По словам Мухарского, квартира, в которой прошел обыск – якобы его единственная недвижимость, все деньги от аренды которой он отдает на алименты бывшей жене Снежане Егоровой. "Это единственные средства, которые я регулярно получаю и за счет которых живут мои малолетние дети", – заявил актер.

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Мухарский гневно ответил на обыски в его квартире

Мухарский гневно ответил на обыски в его квартире

24 канал

Он поделился деталями следственных действий. "13 декабря в 5.50 утра, не предоставив никаких документов и разрешений в моей квартире был проведен обыск без объяснения причин. У 4 квартирантов было изъято мобильные телефоны и компьютерную технику. Через все возможные средства комуникации я пытался выяснить причину этого обыска, устроенного на фоне громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Прошло трое суток! И вот сегодня утром на официальном сайте Нацподиции появляется версия, будто в моей квартире накрыли притон наркокорговцев", – написал Мухарский.

Актер также пообещал, что юристы и адвокаты разберутся в ситуации. По его словам, последствием обысков стала атака в СМИ.

"Но если пишите, то уже пишите хоть правильно: "Дети злобного националиста-алиментщика живут на деньги от наркоторговли!" В веселой стране, живем, господа!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего Антона Мухарского (Ореста Лютого). В доме в то время были квартиранты.

  • Вскоре Мухарский, в киевской квартире которого провели обыски, записал видеообращение, заявив, что эти события очень совпадают с брифингом МВД, на котором объявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

  • Позже в Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали проведение обысков в квартире Антина Мухарского, которые он "связал", вероятно, с расследованием по делу Шеремета.

  • В Управлении коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Криминал
Персона
Антин Мухарский
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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Гоша Злой
Гоша Злой
так ты же не живешь уже в этой стране....
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