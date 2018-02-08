Обыск в редакции "Вестей": от действий СБУ пострадали сотни компаний

Служба безопасности Украины (СБУ) приказала обрезать оптоволоконный кабель перед обыском в редакции медиахолдинга "Вести", который расположен в киевском БЦ "Гулливер", что оставило сотни компаний без связи.

Об этом "Обозревателю" сообщил источник.

"Сделали они это достаточно брутально. Взяли болгарку и просто отрезали все волокна, которые не принадлежат "Укртелекому". А делалось это, чтобы по их мнению оставить редакцию "Вестей", которая находится в 100 метрах оттуда, без связи. Обрезали болгаркой, чтобы было тяжелее восстановить", - сообщили нам.

По словам источника, в СБУ не делали этого лично, а приказали кому-то из сотрудников компании "Укртелеком". На восстановление уйдет не меньше пяти-шести часов.

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"Там сейчас работает бригада. Потому что у людей там оптика и такое отношение никто не воспринимает. Работают все молча, стиснув зубы, но обычно на такие починки уходит до пяти-шести часов. Они начали в три часа, и я надеюсь, что вечером закончат", - рассказал источник.

По его словам, от действий силовиков пострадали сотни компаний.

"Это "колодец", который находится на пересечении улицы Басейной и Малого проезда. А "Вести" находятся рядом в "Гулливере". И вся коммуникация БЦ находится в этом "колодце". Силовики не знали, что куда идет, поэтому решили все обрезать", - пояснил он.

Напомним, 15 декабря 2017 года сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявили, что их проверкам оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп" (принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко), где расположен офис медиахолдинга "Вести".

16 ноября 2017 года в офис медиахолдинга, помимо представителей Национального агентства, прибыли также сотрудники военной прокуратуры.

Правоохранители заявляют, что холдинг связан со схемой хищения государственных средств Александром Клименко и должны согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с Нацагентством.