На Киевщине водитель в мороз высадил из маршрутки ребенка погибшего АТОшника

Водитель одной из маршруток, курсирующей от Обухова (Киевская область) до Киева по маршруту 309, отказался везти бесплатно сына погибшего на Светлодарской дуге Анатолия Коваля. Об инциденте "Обозревателю" рассказала мать мальчика, Инна Коваль.

"Мой сын учится в школе в селе Безрадичи, что возле Обухова. Несколько дней назад он после уроков пришел на остановку, чтобы ехать в Обухов, где мы проживаем. Тогда еще было очень холодно и шел сильный снегопад. Но когда приехала маршрутка, и сын зашел и показал водителю удостоверение ребенка погибшего в АТО военнослужащего - водитель довольно грубо сказал ему, чтобы он вышел, так как "льготное место уже занято", - рассказала Инна Коваль.

Она добавила: когда за ребенка попыталась вступиться одна из пассажирок, водитель пренебрежительно бросил фразу "На что-то другое деньги есть, а на проезд - нет".

По словам Ирины Коваль, ее ребенок еще около часа ждал следующую машину на морозе, потому что испуганный 9-летний мальчик просто забыл, что мать на всякий случай положила ему необходимую для проезда сумму.

"Я расспрашивала у сына, не кричали ли на него кричали, не оскорбляли ли - он не признается. После смерти отца он вообще стал очень скрытным. И после этого случая он категорически отказывается брать с собой удостоверение и даже пробовать его показывать в транспорте", - сообщила Ирина Коваль.

По ее словам, несмотря на многочисленные обещания Обуховской городской и районной власти о том, что члены семей погибших воинов АТО могут пользоваться правом бесплатного проезда, подобные инциденты в городе повторяются постоянно.

"Я сама никогда не пользуюсь своим удостоверением. Раз попробовала - мне нагрубили, довели до истерики, и я с тех пор всегда за проезд плачу. Не хочется слышать, что мой погибший муж уехал на Донбасс, чтобы "зарабатывать"... Водители разные бывают. Кто-то возит без ограничений и участников АТО, и вдов с детьми, а кто-то хвастается, что вообще не берет. И ладно бы высаживали жен, матерей. Но это дети! Как можно высадить из машины маленького ребенка в такой мороз?" - возмущается женщина.

Имени водителя, который оскорбил ее сына, Инна не знает до сих пор. Признается: она не хочет добиваться увольнения этого человека, хотя, возможно, и рада была бы, если бы его как-то наказали. Впрочем, больше она хочет предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

"Мы хотим, чтобы хотя бы детей перевозили - и не обижали. В Обуховском районе 14 семей погибших защитников. Дети есть не у всех. Разве может детей 10 наберется на район. Разве это такие большие деньги? Почему местные власти не могут решить этот вопрос с перевозчиком? Зато когда мы пришли в Обуховский горсовет с этой просьбой, один из заместителей мэра заявил дословно: "Понимаете, много появилось таких "присосанных". Пойдут туда за деньги, а потом возвращаются, грудь нараспашку - и начинают: "да я, да я" ... Но при чем здесь дети погибших?! ", - недоумевает Инна.

"Мужа моего уже нет почти два года, а сын до сих пор говорит об отце в настоящем времени. Для него папа до сих пор живет. Он не может перенести эту потерю. Мы почти не говорим о папе, потому что сын начинает плакать. Они же этого не видят! Если бы они увидели слезы своих детей или внуков - только тогда они, может, поняли бы, какая это боль, как это тяжело. А так - не понимают. Думают, если ребенок, то можно и выгнать", - добавила Инна Коваль.

Муж Инны Анатолий Коваль, военнослужащий 25 батальона "Киевская Русь", погиб на Светлодарской дуге 29 июня 2016 во время миноментного обстрела. Тогда же на той же позиции погиб и известный доброволец Василий Слипак. Одна из мин попала прямо в Анатолия, собирать его останки пришлось по кускам. Хоронили бойца в закрытом гробу.

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