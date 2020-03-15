"Обрабатывали в химзащите прямо на улице": появилось показательное фото карантина в Киеве

Появилось фото, как в Киеве прямо на улице трое людей в защитных химических костюмах с респираторными масками обрабатывали мужчину.

Кадр сделал корреспондент OBOZREVATEL. Инцидент произошел на улице Саксаганского, 9 ( в районе ресторана "Vano Ivano").

Отметим, что после объявления карантина в стране из-за угрозы распространения коронавируса, коммунальные предприятия Киева усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта. Они осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы, которые курсируют столицей.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 15 марта, коронавирус заподозрили уже в семи областях. Вместе с тем, зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В частности, два в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

Всего в мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев в 134 странах, территориях или регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, меры по противодействию коронавирусу COVID-2019 в Украине могут стать еще более жесткими в связи с распространением заболевания. В ближайшие дни больницы и аптеки страны обеспечат масками и антисептиками, а спекулянтов будут наказывать.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram