OBOZREVATEL узнал, какая ситуация с масками и дезрастворами в аптеках Киева. Фото и видео

В Киеве есть дифицит защитных масок и дезинфицирующих растворов, которые являются основными превентивными методами борьбы с инфицированием коронавирусом COVID-19.

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Как выяснил OBOZREVATEL, защитных масок нет в частности, на улицах Ревуцкого, Вербицкого, Воссоединения. Как рассказала заведующая аптекой сети "Фармация" по адресу Харьковское шоссе, 164, масок поставщик передает крайне мало, поэтому их быстро раскупают.

Вместе с тем, по ее словам, дезинфицирующие растворы в продаже есть всегда, поскольку аптека имеет возможность делать их самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для защиты от коронавируса в киевских аптеках предлагают покупать хлоргексидин. При этом паники в учреждениях здравоохранения нет.

Какая сейчас ситуация с наличием масок в аптеках и их цене – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 23 марта, в Киеве ввели ограничения на передвижение общественного транспорта – развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Зайти в транспорт можно только по специальному пропуску.

Киевлян новость об отмене транспорта разделила на два лагеря – одни критикуют мэрию за такое решение, тогда как другие говорят, что нужно было сделать это еще раньше.

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