Обокрали десятки квартир: в сети ''прославили'' дерзких воров из Киева

В Киеве разыскивают неизвестных парня и девушку, которых подозревают в том, что они обокрали 23 квартиры.
Снимки предполагаемых злоумышленников были опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).
"Чем больше репостов, тем больше шансов их словить. Пока вас не обокрали. Узнали – срочно звоните 102!" – призвал автор поста.
dtp.kiev.ua
Отмечается, что преступления были совершены на территории Киева и Киевской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом задержали подозреваемых в нападении на одного из крупных застройщиков, которое произошло в октябре 2018 года.
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