Обновляли школы и ремонтировали дороги: Киевсовет признали самым эффективным в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что эксперты и европейские партнеры, которые анализировали работу местных советов в Украине, признали Киевсовет самым эффективным в Украине.

Как он отметил во время открытия заседания Киевсовета, в 2019 году, хоть он был и непростым для страны и столицы, Киевсовет работал в целом эффективно. Несмотря на политическую турбулентность и другие моменты.

"И эксперты, и наши европейские партнеры, которые анализировали работу местных советов в Украине, признали Киевсовет самым эффективным советом в Украине. Я благодарю вас за работу – за принятые решения, которые помогали нашему городу развиваться, воплощать важные проекты, становиться красивее и комфортнее!" – сказал Кличко.

Кличко заявил, что эксперты признали Киевсовет самым эффективным местным советом в Украине

Так, по его словам, в 2019 году в столице строили и ремонтировали детские сады и школы, обновляли дороги и мосты, ремонтировали и оснащали медицинские учреждения, устанавливали современное уличное освещение, открывали отремонтированные парки и скверы.

"Следующий год тоже будет непростым. И расслабляться рано. Нам еще немало предстоит сделать из того, что мы пообещали киевлянам воплотить. К тому же, это будет год выборов в местные советы. И нам нужно достойно пройти через эти выборы. А опираться сможем только на конкретные дела, результаты работы. На то, что сделали для города и его жителей", – подчеркнул Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, Виталий Кличко заявил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти нужно сначала обсудить с экспертами, представителями местного самоуправления и общественностью.

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