Обмен пленными: что происходит под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря. Фото

По состоянию на утро воскресенья, 29 декабря, под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят противники обмена экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Отмечается, что люди немного разошлись: они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО, передает "Укринформ". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обстановка под Лукьяновским СИЗО

Время от времени протестующие группами перемещаются между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Борис Кутепов, "УП"

Борис Кутепов, "УП"

Борис Кутепов, "УП"

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 декабря вечером Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.

В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по "беркутовцам" будет продолжено.

Под СИЗО, где находились подозреваемые, собрались противники их выдачи в рамках обмена "Л/ДНР". Сеть также ответила мощной реакцией.

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