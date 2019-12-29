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29 декабря • обновлено в 08:53
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Обмен пленными: что происходит под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря. Фото

1.2т
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По состоянию на утро воскресенья, 29 декабря, под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят противники обмена экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Отмечается, что люди немного разошлись: они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО, передает "Укринформ". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обстановка под Лукьяновским СИЗО

Обстановка под Лукьяновским СИЗО

Время от времени протестующие группами перемещаются между подъездами к пенитенциарному учреждению.

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Обмен пленными: что происходит под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря. Фото

Борис Кутепов, "УП"

Обмен пленными: что происходит под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря. Фото

Борис Кутепов, "УП"

Обмен пленными: что происходит под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря. Фото

Борис Кутепов, "УП"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 декабря вечером Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.

  • В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по "беркутовцам" будет продолжено.

  • Под СИЗО, где находились подозреваемые, собрались противники их выдачи в рамках обмена "Л/ДНР". Сеть также ответила мощной реакцией.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
Беркут
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