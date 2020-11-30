Обманутые вкладчики перекрыли Крещатик: Кличко обещал помочь

Протестующие вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" перекрыли 30 ноября Крещатик, требуя от органов власти не останавливать строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в течение двух недель им будет предложен алгоритм достройки жилья.

"Город не оставит обманутых инвесторов банка "Аркада" один на один с ситуацией, в которую они попали", – сказал он на брифинге.

"Как мы и обещали, сделанный аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм", – подчеркнул он.

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