Обманутые вкладчики перекрыли Крещатик: Кличко обещал помочь
Протестующие вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" перекрыли 30 ноября Крещатик, требуя от органов власти не останавливать строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".
Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что в течение двух недель им будет предложен алгоритм достройки жилья.
"Город не оставит обманутых инвесторов банка "Аркада" один на один с ситуацией, в которую они попали", – сказал он на брифинге.
"Как мы и обещали, сделанный аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.
В НБУ уточнили, что капитал банка стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.
Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.