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1 октября • обновлено в 07:10
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"О дивный мир!" Помощника Зеленского заметили на фото с Крузом в Киеве

1.8т Читать материал на украинском

На фото голливудского актера Тома Круза, которого накануне заметили в метро Киева, "засекли" также помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Снимок показала в своем Twitter журналистка Кристина Бердянских. "На фото слева - Андрей Ермак, помощник президента. О дивный мир!" – прокомментировала она.

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Ермака заметили вместе с Томом Крузом

Ермака заметили вместе с Томом Крузом

При этом журналистка напомнила, что имя Ермака также упоминается в жалобе информатора Конгресса США, поскольку он встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер мог уйти в отставку именно из-за Джулиани, который, по всей вероятности, втянул его, как пишут СМИ, в "сомнительную деятельность".

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Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский Том Круз
Место
Украина Киев
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