"О дивный мир!" Помощника Зеленского заметили на фото с Крузом в Киеве

На фото голливудского актера Тома Круза, которого накануне заметили в метро Киева, "засекли" также помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Снимок показала в своем Twitter журналистка Кристина Бердянских. "На фото слева - Андрей Ермак, помощник президента. О дивный мир!" – прокомментировала она.

Ермака заметили вместе с Томом Крузом

При этом журналистка напомнила, что имя Ермака также упоминается в жалобе информатора Конгресса США, поскольку он встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Сегодня на станции метро Золотые Ворота в Киеве заметили Тома Круза). А на фото слева - Андрей Ермак,помощник президента. Он тоже есть в жалобе информатора,поскольку встречался с Джулиани и в переписке Джулиани с Куртом Волкером. О дивный мир))). Фото - Vitalii Shevchenko,fb pic.twitter.com/cK4V7d3ntM — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 30 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер мог уйти в отставку именно из-за Джулиани, который, по всей вероятности, втянул его, как пишут СМИ, в "сомнительную деятельность".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!