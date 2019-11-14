"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

В Киеве на Крещатике утром 14 ноября собрался митинг против введения рынка земли в Украине.

В соцсетях появилось множество скринов-доказательств того, что его участникам предлагается оплата. Так, в частности, в Telegram была представлена целая подборка таких предложений. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Суть в том, что от желающих требовалось появиться "на Крещатике с выходом на Институтскую". "Такса – 400 грн за человека, за "работу" с 9 до 17:00", – сказано в предложении. При этом приглашали к участию преимущественно студентов.

Причем, оплату предлагали получить прямо на банковскую карту.

Проплаченный митинг в Киеве

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