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14 ноября • обновлено в 12:32
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"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

1.1т
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В Киеве на Крещатике утром 14 ноября собрался митинг против введения рынка земли в Украине.

В соцсетях появилось множество скринов-доказательств того, что его участникам предлагается оплата. Так, в частности, в Telegram была представлена целая подборка таких предложений. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Суть в том, что от желающих требовалось появиться "на Крещатике с выходом на Институтскую". "Такса – 400 грн за человека, за "работу" с 9 до 17:00", – сказано в предложении. При этом приглашали к участию преимущественно студентов.

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Причем, оплату предлагали получить прямо на банковскую карту.

Проплаченный митинг в Киеве

Проплаченный митинг в Киеве

"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео
"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео
"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

Telegram KlymenkoTime

"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

Telegram KlymenkoTime

"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

Telegram KlymenkoTime

"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео
"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Илья Завялов Илья Завялов
Темы
Новости Киева и Киевской области Рынок земли в Украине
Место
Украина Киев
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