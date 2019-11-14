"Нужны люди!" В Киеве собрали проплаченный митинг против рынка земли. Фото и видео

В Киеве на Крещатике утром 14 ноября собрался митинг против введения рынка земли в Украине.
В соцсетях появилось множество скринов-доказательств того, что его участникам предлагается оплата. Так, в частности, в Telegram была представлена целая подборка таких предложений. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Суть в том, что от желающих требовалось появиться "на Крещатике с выходом на Институтскую". "Такса – 400 грн за человека, за "работу" с 9 до 17:00", – сказано в предложении. При этом приглашали к участию преимущественно студентов.
Причем, оплату предлагали получить прямо на банковскую карту.
Проплаченный митинг в Киеве
Telegram KlymenkoTime
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Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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