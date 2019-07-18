На Киевщине изменился глава областной полиции: названо его имя

Новым начальником полиции Киевщины стал Андрей Небытов, который ранее занимал должность заместителя главы полиции в этой области.

Решение о назначении нового начальника было принято после служебного расследования гибели 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают правоохранителей. Об этом сообщили на странице полиции в Киевской области в Facebook.

"По результатам полицейского расследования привлекли к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отделения полиции уволены", – уточнили правоохранители.

Андрей Небытов 24.tv

Предыдущий глава полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после информации об убийстве ребенка. Он попросил перевестись на службу в зону боевых действий на Донбасс, после чего его назначили руководителем полицейских сил в зоне проведения ООС.

Дмитрий Ценов "КиевVласть"

Как писал OBOZREVATEL, 17 июля государственное бюро расследований объявило о подозрении третьему человеку в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Мальчик получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома 31 мая. Кирилл умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что правоохранители, в случае доказания вины, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.

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