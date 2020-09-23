Новостройку под Киевом охватил мощный пожар: среди спасателей – паника. Фото

В Софиевской Борщаговке под Киевом утром 23 сентября загорелся шестиэтажный дом, пожар перекинулся на кровлю.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось в 5:25. По состоянию на 9:40 пожар на площади 300 кв. м. был локализован.

"23 сентября в 5:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар, который распространился на кровлю", – говорится в сообщении.

Как удалось узнать OBOZREVATEL из собственных источников, в результате пожара есть пострадавший. Причиной стало то, что мужчина пытался разжечь камин.

Под Киевом загорелась новостройка. фото: dtp.kiev.ua

К тушению были привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ДСНС.

Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный", возгорание началось из квартиры на последнем этаже. Пламя очень быстро распространилось по всей площади квартиры (более 150 квадратных метров). После 40 минут работы пожарных, пламя дошло до соседнего подъезда, потом загорелась соседняя квартира.

В результате пожара есть пострадавший. Kyiv LIVE

Местные жители рассказали, что пожарные долго ехали, а потом начали работать без сирен (вместо того, чтобы всех разбудить), на парковке даже случилось ДТП, кому ударили машину.

Пожар охватил 300 кв.м. фото: dtp.kiev.ua

"Из-за отсутствия какой-либо организации пожарные машины не могут между собой разъехаться, а тем временем пожар уже распространилась на правое крыло (от ячейки), захватив в целом 6 квартир и лестницы. Соседи в доме выходят на работу и удивляются этому фаер-шоу, потому что их никто не разбудил. На месте между тем, местным ДСНС прислали подмогу из Киева ", – сказано в сообщении.

Пожар в новострое под Киевом. Kyiv LIVE

Пожар в Софиевской Борщаговке. фото: dtp.kiev.ua

Киев Оперативный / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мартусовка Киевской области во вторник, 22 сентября, произошел пожар на территории Бориспольской исправительной колонии №119.