Новостройку под Киевом охватил мощный пожар: среди спасателей – паника. Фото
В Софиевской Борщаговке под Киевом утром 23 сентября загорелся шестиэтажный дом, пожар перекинулся на кровлю.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось в 5:25. По состоянию на 9:40 пожар на площади 300 кв. м. был локализован.
"23 сентября в 5:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар, который распространился на кровлю", – говорится в сообщении.
Как удалось узнать OBOZREVATEL из собственных источников, в результате пожара есть пострадавший. Причиной стало то, что мужчина пытался разжечь камин.
К тушению были привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ДСНС.
Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный", возгорание началось из квартиры на последнем этаже. Пламя очень быстро распространилось по всей площади квартиры (более 150 квадратных метров). После 40 минут работы пожарных, пламя дошло до соседнего подъезда, потом загорелась соседняя квартира.
Местные жители рассказали, что пожарные долго ехали, а потом начали работать без сирен (вместо того, чтобы всех разбудить), на парковке даже случилось ДТП, кому ударили машину.
"Из-за отсутствия какой-либо организации пожарные машины не могут между собой разъехаться, а тем временем пожар уже распространилась на правое крыло (от ячейки), захватив в целом 6 квартир и лестницы. Соседи в доме выходят на работу и удивляются этому фаер-шоу, потому что их никто не разбудил. На месте между тем, местным ДСНС прислали подмогу из Киева ", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мартусовка Киевской области во вторник, 22 сентября, произошел пожар на территории Бориспольской исправительной колонии №119.