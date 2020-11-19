Новогодний маршрут и главная елка страны: как Киев проведет праздники

Главную елку Украины решили установить по-прежнему на Софийской площади в Киеве.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook, отметив, что фуд-кортов в этом году не будет – только сувениры и напитки.

Также будет представлен новый новогодний маршрут от Арки Дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

"Это будет сказочно красивый маршрут со вкусностями по дороге", – подчеркнул Мондриевский.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет похожа на европейскую.