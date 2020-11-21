Новогодние праздники в Киеве скорректируют из-за COVID-19: что запретят

Новогодние и рождественские праздники в Киеве в ситуации эпидемии коронавируса пройдут без традиционных массовых гуляний.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. "Будем отмечать Новый год, но в более спокойном темпе, чем это было до этого", – подчеркнул он.

"Я думаю, что точно больших гуляний нам ожидать не стоит. Елка, конечно, будет, дух Нового года, дух Рождества будет. Но без массовых гуляний. Город будет призывать к тому, чтобы массовых гуляний также не было", – сказал чиновник.

В этом контексте он спрогнозировал, что "до конца декабря, дай бог, чтобы мы перешли пик так называемой третьей волны". Таким образом, по оценкам Бондаренко, на период новогодних праздников карантинные ограничения и рекомендации не потеряют своей актуальности.

Как писал OBOZREVATEL, основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал, что для празднования Нового 2021 на Софийской площади будет установлена традиционная елка, однако из-за пандемии COVID-19 в Киеве не будут проводить рождественскую ярмарку, а локации для празднования распределят по городу.