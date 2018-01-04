Новая Зайцева: киевлянин спас пешеходов от пьяной женщины за рулем

В Киеве патрульные задержали пьяную женщину за рулем, после того как к ним поступил сигнал от одного из неравнодушных киевлян.

Об этом сообщае "Киев оперативный" в Facebook.

"Итак, мадам с парнем были в модном заведении, где не отказывали себе в алкоголе. Один из посетителей (спасибо тебе, друг) увидев, что после последнего коктейля эти двое сели в авто и поехали, позвонил на 102", - говорится в сообщении.

Мужчина сразу вышел из машины и вытянул пистолет. В итоге, оказалось, что срок действия на него уже закончился.

При этом женщина куда-то активно звонила и выясняла, как "отмазаться".

Как выяснилось, в октябре и ноябре эту "леди" уже останавливали с признаками опьянения. Но, как и тогда, так и сейчас она отказалась проходить тест на опьянение.

"Все так удивлялись госпоже Зайцевой, а у нас тут таких хватает даже с избытком. И вспоминают их только тогда, когда, к сожалению, становится уже очень поздно..." - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", 2 января пьяный судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов за рулем автомобиля Ford Mustang спровоцировал серьезное ДТП, после чего постарался скрыться в карете скорой помощи.