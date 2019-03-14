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/Криминал

Новая бойня соседей: в многоэтажке Киева с ножом напали на семью

2.1тЧитать материал на украинском

В Киеве ссора между жителями многоэтажки закончилась нападением с ножом и тяжелыми ранениями. По словам жены пострадавшего, конфликт начался с жителями, которые употребляют наркотики.

Она сделала им замечание, после чего соседи накинулись на нее. Женщину принялся защищать ее муж, который и получил удар ножом, рассказали в группе "Троещина FB" (фото 18+).

"Приехал наряд, предложил медпомощь, даже после того, как мы сказали, кто конкретно и из какой квартиры, просто уехали. Мы думали, что к нам придет хотя бы участковый, но тишина, несмотря на то, что у моего мужа было ножевое ранение!" ‒ сообщили в соцсети.

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Конфликт между соседями перерос в драку

Конфликт между соседями перерос в драку

Facebook Троещина FB

Конфликт между соседями перерос в драку

Конфликт между соседями перерос в драку

Facebook Троещина FB

Женщина также уточнила, что речь идет о доме на проспекте Маяковского.

Новая бойня соседей: в многоэтажке Киева с ножом напали на семью

Facebook Троещина FB

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве избили мужчину возле его квартиры. По словам соседей, нападение произошло из-за того, что пострадавший слишком громко слушал музыку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Валевич Борис
Валевич Борис
Авакаков развалил всю реформу - мусора вообще ничего не делают, только бьют новенькие японские авто.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
не удивлен! страной правит опг порошенко и оборотни в погонах и мантиях! а вы чего ждали??
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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