Новая бойня соседей: в многоэтажке Киева с ножом напали на семью

В Киеве ссора между жителями многоэтажки закончилась нападением с ножом и тяжелыми ранениями. По словам жены пострадавшего, конфликт начался с жителями, которые употребляют наркотики.

Она сделала им замечание, после чего соседи накинулись на нее. Женщину принялся защищать ее муж, который и получил удар ножом, рассказали в группе "Троещина FB" (фото 18+).

"Приехал наряд, предложил медпомощь, даже после того, как мы сказали, кто конкретно и из какой квартиры, просто уехали. Мы думали, что к нам придет хотя бы участковый, но тишина, несмотря на то, что у моего мужа было ножевое ранение!" ‒ сообщили в соцсети.

Конфликт между соседями перерос в драку Facebook Троещина FB

Конфликт между соседями перерос в драку Facebook Троещина FB

Женщина также уточнила, что речь идет о доме на проспекте Маяковского.

Facebook Троещина FB

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве избили мужчину возле его квартиры. По словам соседей, нападение произошло из-за того, что пострадавший слишком громко слушал музыку.

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