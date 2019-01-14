Ночью в Киеве усиленно будут работать снегоуборочная техника и коммунальщики

Учитывая предупреждения Украинского гидрометцентра, 389 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 426 работников по ручной уборке предприятий "Киевавтодора" готовы к работе в усиленном режиме в течение вечера 14 января и ночи 15 января.

Вечером в течение 17:30-19:00 предприятия "Киевавтодора" провели обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков и подъемов, улиц со сложными условиями движения, сообщили в коммунальной корпорации, пишет пресс-служба КГГА.

Снегоуборочная техника, Киев КГГА

Эти меры направлены на недопущение гололеда и минимизацию ДТП при неблагоприятных погодных условиях.

В "Киевавтодоре" заверили, что внимательно следят за синоптической ситуацией и в соответствии с погодными условиями продолжают работы по зимнему содержанию улиц и дорог, чтобы обеспечить безопасное передвижение киевлян и гостей столицы городом.

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