Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор": начались потасовки с полицией

Вечером в воскресенье, 8 декабря, под Офисом президента на улице Банковой в Киеве представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммтьа в "нормандском формате" во французком Париже.

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" Facebook Максима Саваневского

Как уточняет ВВС News Ukraine, протест начался с конфликта участников акции с силовиками. Под крики "Ганьба!" и "Зелю геть!" последние разобрали импровизированную сцену, которую соорудили активисты.

Инцидент объяснил один из координаторов движения "Ні – капітуляції" Мирослав Гай в эфире канала "Прямий".

По его словам, они подавали заявку на строительство сцены и полиция даже помогала ее привозить, но в какой-то момент поступила команда сцену демонтировать.

Отметим, в начале акции – в 19:00 – на Банковой появились несколько десятков человек. Вскоре количество протестующих заметно возросло.

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" Twitter crazybeeua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор" Telegram-канал Зрада чи Перемога

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Протестующие хотят ночевать под Офисом Президента, пронесли дрова и пытаются пронести бочки для костров. Сотрудники полиции в ответ разобрали сцену и задержали машины везущие палатки.https://t.co/Cjv3NK7z9L pic.twitter.com/H49tqjNC8m — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) December 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, протестовали также на Майдане Незалежности. Там прошла акция против капитуляции Украины "Красные линии для Зе".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!