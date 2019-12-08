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8 декабря • обновлено в 20:33
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Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор": начались потасовки с полицией

27.6т
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Вечером в воскресенье, 8 декабря, под Офисом президента на улице Банковой в Киеве представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммтьа в "нормандском формате" во французком Париже.

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Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Facebook Максима Саваневского

Как уточняет ВВС News Ukraine, протест начался с конфликта участников акции с силовиками. Под крики "Ганьба!" и "Зелю геть!" последние разобрали импровизированную сцену, которую соорудили активисты.

Инцидент объяснил один из координаторов движения "Ні – капітуляції" Мирослав Гай в эфире канала "Прямий".

По его словам, они подавали заявку на строительство сцены и полиция даже помогала ее привозить, но в какой-то момент поступила команда сцену демонтировать.

Отметим, в начале акции – в 19:00 – на Банковой появились несколько десятков человек. Вскоре количество протестующих заметно возросло.

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Twitter crazybeeua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

golos.ua

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Под Офисом Зеленского устроили "Ночной дозор"

Как сообщал OBOZREVATEL, протестовали также на Майдане Незалежности. Там прошла акция против капитуляции Украины "Красные линии для Зе".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Майдан против капитуляции
Место
Украина Киев
Тег
нормандский формат
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Комментарии
56
28
Смешно
68
Интересно
96
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Куни Чан
Куни Чан
И все безработные
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4
0
ttt ta
ttt ta
Не, без печенек ничего у вас не получится...
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3
0
ttt ta
ttt ta
"Ночной дозор" - это же москальский бренд, ну вы чего?
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4
0

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