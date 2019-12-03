"Никогда такого не было!" Первый снег погрузил Киев в масштабные пробки: уникальные кадры с коптера

В Киеве выпал первый снег, что сразу погрузило город в сильные пробки. Появилось эксклюзивное видео коллапса на дорогах.

OBOZREVATEL собрал для вас уникальные кадры с разных районов столицы, на которых видно, что город оказался не готов к первому снегопаду (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на тот факт, что уже 3 декабря и казалось бы коммунальные службы должны быть готовы к тому, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии, на самом деле все оказалось не так просто.

Киев сковали пробки

Утренний час пик парализовал столицу – автомобили стояли в длинных пробках, общественный транспорт ходил с опозданиями, метро было забито под завязку.

В Печерском районе наблюдалась тянучка в районе Надднепрянского шоссе, частично пробки сковали Подольский район – Почтовую площадь.

Киев сковали пробки

Также на пересечении бульвара Дружбы народов автомобили стояли в длинной пробке. Помимо того затрудненное движение наблюдалось от метро "Шулявская" вплоть до метро "Житомирская".

В сети уже вовсю шутят над ситуацией. "Никогда такого не было, чтобы снег зимой выпал", – иронизируют пользователи. При этом только в ночь со 2 на 3 декабря в Киеве произошло 40 ДТП.

OBOZREVATEL призывает властей столицы обратить внимание и оперативно ликвидировать проблему, а также принять меры ради дальнейшего избежания таких ситуаций.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы.

3 декабря в Киеве открыли движение транспорта по Крещатику в выходные и праздники. Машины смогут беспрепятственно ездить по улице в эти дни до окончания новогодне-рождественских праздников на Софийской площади.

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