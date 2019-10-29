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29 октября • обновлено в 21:45
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"Ні кроку назад!" Зеленскому устроили массовый протест против разведения войск на Донбассе. Фото и видео

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В связи с началом во вторник, 29 октября, разведения войск в Золотом на Донбассе, под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста.

Активисты назвали свой митинг "Ні кроку назад". Под ОП собрались около 400 человек. Фото и видео с Банковой опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что митинг организовал Штаб сопротивления капитуляции. Активисты пришли с флагами и национальной символикой. Под ОП установили три палатки и жгли файеры.

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Зеленскому устроили протест против разведения войск

Зеленскому устроили протест против разведения войск

Twitter Марии Мадзигон

Зеленскому устроили протест против разведения войск

Зеленскому устроили протест против разведения войск

Громадське

Зеленскому выдвинули требование остановить отвод войск. По мнению протестующих, это больше похоже на отступление украинской армии и может привести к полной капитуляции Украины.

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск

В Киеве устроили протест против разведения войск

Укринформ

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Офис президента
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ох... Как хрюкают, вот бы столько энергии в окопах бы проявляли, глядишь бы и Донбасс освободили и зрада бы не потребовалась. От вас вонь уже несколько дней исходит, с момента, как нац*ков опустили. И всё это время одна и та же пластинка Хрююю! Зрада ! Зелю геть !
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Зеля-Ху*ло
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Да застрелите вы этого еблана недоношенного
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