"Ні кроку назад!" Зеленскому устроили массовый протест против разведения войск на Донбассе. Фото и видео

В связи с началом во вторник, 29 октября, разведения войск в Золотом на Донбассе, под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста.

Активисты назвали свой митинг "Ні кроку назад". Под ОП собрались около 400 человек. Фото и видео с Банковой опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что митинг организовал Штаб сопротивления капитуляции. Активисты пришли с флагами и национальной символикой. Под ОП установили три палатки и жгли файеры.

Зеленскому устроили протест против разведения войск Twitter Марии Мадзигон

Зеленскому устроили протест против разведения войск Громадське

Зеленскому выдвинули требование остановить отвод войск. По мнению протестующих, это больше похоже на отступление украинской армии и может привести к полной капитуляции Украины.

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск Укринформ

Під Офісом президента триває акція "Ні кроку назад!" проти розведення військ



Відео: Світлана Шкурай pic.twitter.com/AC1GL0sAyc — Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

В псевдореспублике "ЛНР" также заявили о начале разведения сил и средств в Золотом.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в Золотом, не нарушают законов Украины.

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