#RusanivResidensStop
Перекрити дорогу можна не проти, а в інтересах людей. Які вже живуть на масиві "Лівобережний", на Русанівці, Березняках і навіть на Троєщині.
В разі виконання нинішніх протизаконних планів забудови берега Русанівського каналу (в тім числі території нинішньої пожежної частини по вулиці Сверстюка) Лівий берег очікує транспортний колапс, а станція метро "Лівобережна" припинить функціонування - ні пішки, ні транспортом туди діститися буде неможливо.
Крім того, вже зараз у старих школах по 5-7 початкових класів.
Поки мешканці сусідніх будинків провели попереджувальну акцію.
А там - по реакції влади - будемо дивитися далі.
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