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22 февраля • обновлено в 19:49
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Александр Черевко
Александр Черевко
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Ні бетонному гетто: чому протестували кияни

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#RusanivResidensStop

Перекрити дорогу можна не проти, а в інтересах людей. Які вже живуть на масиві "Лівобережний", на Русанівці, Березняках і навіть на Троєщині.

В разі виконання нинішніх протизаконних планів забудови берега Русанівського каналу (в тім числі території нинішньої пожежної частини по вулиці Сверстюка) Лівий берег очікує транспортний колапс, а станція метро "Лівобережна" припинить функціонування - ні пішки, ні транспортом туди діститися буде неможливо.

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Крім того, вже зараз у старих школах по 5-7 початкових класів.

Поки мешканці сусідніх будинків провели попереджувальну акцію.

А там - по реакції влади - будемо дивитися далі.

Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни
Ні бетонному гетто: чому протестували кияни

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Автор
Александр Черевко Александр Черевко
Тема
Блог о жизни
Теги
Незаконные стройки застройщик
Источник
Источник: Facebook Олександра Черевка
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