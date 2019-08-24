"Независимая, смелая, талантливая": Кличко поздравил Украину с праздником

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. Приветственное видео он опубликовал в социальной сети Facebook.

"День рождения Украины - независимой, смелой, талантливой. Страны, которая сегодня строит свое будущее – в городах, поселках и городах. Из тысяч дел, усилий многих людей складывается картина изменений", - отметил Кличко.

Виталий Кличко kiev.klichko.org

В видео, на примере отдельных объектов, он показал, какие изменения произошли и продолжаются в столице. В частности, в ролике показаны строительство метро на Виноградарь, новые сады и школы, обновленные больницы и родильные дома, капитальный ремонт дорог, обустройство нового освещения. А также популярные среди киевлян и туристов локации - новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и киевский "Монмартр" - Аллея художников.

"Украинцы показали, что умеют отстаивать свое достоинство, свою свободу! И продолжают это делать. Умеют работать и любят свою страну. Именно поэтому Украина победит. Станет сильной и успешной! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!", - обратился к соотечественникам мэр Киева.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует День независимости. По случаю 28 дня рождения государства в Киеве проходят торжества. Утром на Майдане Независимости состоялось официальное Шествие достоинства. Параллельно с ним по центру столицы тысячи людей прошли маршем защитников, который организовали участники АТО, волонтеры и общественные активисты.

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