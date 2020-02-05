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7 февраля • обновлено в 08:01
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/ Криминал

Незаконная добыча песка: прокуратура в Киеве посадила активистов вместо браконьеров

9.5т
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Начальник прокуратуры Голосеевского района Киева Артем Ясь по делу о незаконной добыче песка решил посадить общественных активистов, выступающих против браконьеров.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации "Стоп коррупции" с указанием, что прокурор "не смог" помешать нелегальному бизнесу.

"Когда борцы с песчаной мафией проводили мирную акцию протеста под прокуратурой, Ясь вызвал полицию и обвинил активистов в "хулиганстве" и даже "захвате ведомства", – говорится в сообщении.

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Незаконный намыв песка в столице

Незаконный намыв песка в столице

Скриншот видео

При этом, в общественной организации пришли к выводу, что причиной такого задержания стало покрытие прокурором нелегальной добычи.

"Чего не сделаешь, чтобы и дальше "крышевать" нелегальный бизнес, да, господин Артем? Или мы ошибаемся?" – задались вопросом активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января активисты уже устраивали мирную акцию протеста против незаконной добычи песка в столице под прокуратурой Голосеевского района. Тогда Ясь также вызвал полицию.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Киев
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Махно Володимир
Махно Володимир
ну Ясь и пидр! зеленский прокомментируй!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Думаю, слово "посадить" - это выдумка местных писак. А прокурор - су.ка!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
прокурора на нары
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