Незаконная добыча песка под Киевом: журналисты заявили о произволе власти

Члены экологической комиссии Киевской городской государственной администрации, на которой рассматривался вопрос добычи песка на реке Конык, заявили, что не могут остановить незаконную деятельность на берегу водоема.

В компетенции чиновников только обратиться в милицию. Так столичная власть отреагировала на обращение общественных активистов по нелегальной деятельности застройщика ЖК "Конык" в Голосеевском районе Киева, сообщает "СтопКор".

"Председатель комиссии заявил, что противодействие этому правонарушению – не их компетенция, в их полномочиях только инициирования обращения в правоохранительные органы", – рассказали журналисты.

В экологической комиссии КГГА заявили, что не могут остановить незаконную деятельность

В то же время в КП "Благоустройство" готовы демонтировать незаконный забор. Ограждение застройщик установил на земли коммунальной собственности, чтобы расширить площадь строительства. И этот факт подтвердили строители, которые проводят на месте подготовительные работы. Забор перекрывает свободный доступ к берегу водоема.

Отметим, что застройщик ЖК "Конык" "в черную" добывал на берегу реки Конык песок. Надра компания использует в собственных целях и для реализации. Технику застройщика арестовали.

Голосеевский суд наложил арест, а 23 января должна была состояться апелляция. Однако представители застройщика на заседание не явились. Суд перенесли на 26 февраля.

СтопКор

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкостю.

В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкой гранитный карьер".

А в сентябре "песчаные нелегалы" показались в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конык зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

"Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конык, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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